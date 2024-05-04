Состоялось третье заседание Оргкомитета COP29

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4 мая состоялось третье заседание Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)., сообщает АЗЕРТАДЖ.

На мероприятии руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета Самир Нуриев проинформировал о работе, проделанной в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в рамках подготовки к COP29 за период, прошедший с последнего заседания, и в этом контексте – о реализации Плана действий по COP29.

Самир Нуриев сообщил, что уже определены логотип и слоган COP29. Он сказал, что девизом COP29 выбран слоган «Сплотимся во имя зеленого мира!».

Отметив, что COP29 и Саммит лидеров пройдут на Бакинском олимпийском стадионе, председатель Оргкомитета подчеркнул, что в настоящее время на стадионе и вокруг него ведутся работы по проектированию, на месте идет подготовка. Самир Нуриев сказал, что от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева направлены пригласительные письма главам государств и правительств стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Самир Нуриев подчеркнул, что на международном форуме «COP29 и Зеленое видение для Азербайджана», Петерсбергском климатическом диалоге и VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу глава нашего государства проинформировал об основных направлениях, отражающих позицию нашей страны в связи с COP29 и вопросами изменения климата.

Отметив, что Азербайджан активно участвует в важных международных мероприятиях в области изменения климата, включая весеннюю сессию Всемирного банка в Вашингтоне и Петерсбергский климатический диалог, председатель Организационного комитета подчеркнул важность серьезной подготовки к предстоящей в июне Боннской конференции по изменению климата.

Говоря о приоритетах Азербайджана во время COP29, Самир Нуриев сообщил, что подготовка повестки дня Деятельности председательства COP29 находится на завершающей стадии.

Подчеркнув, что запущен официальный интернет-сайт COP29, процесс, связанный с COP29, широко освещается в местных медиа, ведется активная работа с зарубежными медиа, председатель Организационного комитета сказал, что в авторитетных международных изданиях публикуются интервью команды COP29.

Самир Нуриев также проинформировал о проделанной в стране работе в связи с «Годом солидарности во имя зеленого мира».

Выступивший затем министр экологии и природных ресурсов, назначенный президентом COP29 Мухтар Бабаев проинформировал о процессе подготовки в связи с председательством нашей страны на COP29, визитах команды COP29 в зарубежные страны и проведенных встречах.

Помощник президента Анар Алакбаров рассказал о работе, проделанной в рамках подготовки к COP29 в организационно-логистической сфере.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил, что определен предварительный список государственных и частных медицинских учреждений, которые будут обеспечивать медицинские услуги во время COP29. Министр отметил, что к деятельности медицинских учреждений и колл-центра службы скорой медицинской помощи будут привлечены и волонтеры-медики.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева проинформировала о работе, проводимой на парламентском уровне в связи с COP29, в том числе активном сотрудничестве между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом.

Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана, руководитель Секретариата Оргкомитета COP29 Хабиб Микаиллы рассказал о деятельности Секретариата, координации работы государственных органов, оказании институциональной поддержки команде президента COP29 и коммуникационных вопросах.

Заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор по «COP29 Азербайджан» Эльнур Солтанов сообщил об Определяемых на национальном уровне вкладах Азербайджана, а также о работе, проводимой с частным сектором и молодежью.

Учредительница платформы SmartNation Шабнам Мамедова проинформировала о роли инноваций и смарт-технологий в деятельности по борьбе с изменением климата.

Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев проинформировал об инициативах, включенных в Программу деятельности председательства COP29, подготовке к обсуждениям и переговорам с различными странами и переговорными группами.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев рассказал об упрощении визовых процедур для лиц, которые примут участие в COP29.

Председатель правления Социально-экологического центра EkoSfera Фируза Султанзаде говорила о роли гражданского общества на COP29 и обеспечении участия экологических НПО в мероприятии.

В заключение были даны поручения по реализации Плана мероприятий, связанного с организацией и проведением COP29, и другим соответствующим вопросам.