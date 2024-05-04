В парламенте Турции выразили отношение к западным санкциям против России

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Турция не поддерживает санкции, введенные Западом в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии по международным делам турецкого парламента Фуата Октая.

«Турция не поддерживает односторонние санкции», – приводит слова политика телеканал Halk TV.

Октай добавил, что в Турции прилагают усилия для скорейшего прекращения украинского конфликта и проведения с этой целью переговоров между Москвой и Киевом. «Наша цель, заключающаяся в том, чтобы вернуть Украину и Россию за стол переговоров, не изменилась. Мы действуем в этом направлении», – сказал политик. Он отметил, что проинформировал об этом своих коллег в Конгрессе США, где побывал во главе турецкой парламентской делегации.

Октай, занимавший в 2018-2023 годах пост вице-президента Турции, также сообщил, что Анкара в вопросе урегулирования конфликта исходит из необходимости сохранения территориальной целостности Украины. «На встречах с нашими собеседниками как в США, так и в РФ мы открыто говорили, что в основе урегулирования должно быть сохранение территориальной целостности и независимости Украины», – отметил он.