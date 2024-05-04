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Фонд Стирлинга США предоставит финансовую помощь в связи с минной угрозой в Азербайджане

Фонд Стирлинга США предоставит финансовую помощь в связи с минной угрозой в Азербайджане

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с исполнительным директором Фонда Стирлинга Соединенных Штатов Америки Эдвардом Роу, сообщают СМИ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о важности поддержки, оказываемой международными организациями в устранении минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, в том числе о важности помощи иностранных доноров в этом направлении.

Эдвард Роу заявил, что разрушения на освобожденных территориях вызывают чувство сожаления, но восстановительные и строительные работы, проводимые на этих территориях, заслуживают похвалы. Он особо отметил намерение Фонда Стирлинга оказать очередную финансовую помощь в направлении борьбы Азербайджана с минной угрозой.

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