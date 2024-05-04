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Местами дожди

Местами дожди

Обнародован прогноз погоды на 5 мая. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром и вечером местами возможны дожди. Умеренный южный ветер ближе к ночи сменится периодически усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 17-21° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 мм рт. ст. до 761 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-70%, днем 45-50%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях с переходом в мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12° тепла.

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