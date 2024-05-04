Норвежский путешественник: Армения должна предоставить Азербайджану точные карты минных полей

123 Просмотров

Международные путешественники понаблюдали за ходом разминирования, увидели, какие методы и оборудование используются при этом. Об этом сообщил норвежский путешественник Оле Йорген Ваствейт, посетивший освобожденные территории Азербайджана.

Путешественникам дали даже возможность поучаствовать в процессе разминирования.

«Я нажал кнопку, и увидел, как взорвалась противотанковая мина», -сказал Ваствейт.

По словам путешественника, раньше он не знал, что Карабах так сильно загрязнен минами, а теперь убедился в этом.

«Нам сообщили о том, как были установлены эти мины, что армянская армия установила их перед уходом отсюда. Это действительно плохо. Нужно предоставить Азербайджану точные карты минных полей, чтобы азербайджанская сторона точно знала, где установлены мины. Это спасет жизни многих людей и ускорит процесс разминирования», – сказал он.