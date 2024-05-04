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Премьер-министра Азербайджана ждут в Анкаре на следующей неделе

Премьер-министра Азербайджана ждут в Анкаре на следующей неделе

Заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и бизнес-форум пройдут 8 мая в Анкаре. Об этом сообщает Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).

Это будет 11-ое по счету заседание межправкомиссии, говорится в сообщении. Оно пройдет под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Они также примут участие в бизнес-форуме, организаторами которого выступают DEIK и Союз торговых палат и товарных бирж Турции.

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