Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране |
В Армении закрыли уголовное дело в связи с продвижением ВС Азербайджана у села Дыг |
Россия пригрозила западным странам «ударом возмездия» |
Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений |
Германия обвинила Россию в нападении на Шольца |
Разведка Украины предупреждает о скорой потере ключевого города |
Шольц высмеял просьбы Украины о ракетах Taurus |
Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси |
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа |
Главное Мир

В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии

В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило глубокое сожаление американской стороне в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что экономические проблемы Японии вызваны ее «ксенофобией». Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, американской стороне было выражено сожаление и подчеркнуто, что высказывания Байдена базированы на неправильном понимании ситуации в Японии.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне и обращаясь к американцам азиатского происхождения и жителям островов в Тихом океане, заявил, что экономические проблемы Японии вызваны ее «ксенофобией» и жесткой миграционной политикой.

Теги:
Из этой рубрики
В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии
Мир

В Токио выразили сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии

2024/05/04, 10:55
Число жертв наводнений на юге Бразилии увеличилось до 39
Мир

Число жертв наводнений на юге Бразилии увеличилось до 39

2024/05/04, 10:25
На севере Ирака от удара молнии скончался турецкий военный
Мир

На севере Ирака от удара молнии скончался турецкий военный

2024/05/04, 10:13
В Свердловске мощный снегопад (видео)
Мир

В Свердловске мощный снегопад (видео)

2024/05/04, 09:56
США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня
Мир

США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня

2024/05/04, 09:40
Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе
Мир

Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

2024/05/04, 09:29
Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности
Мир

Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

2024/05/04, 09:00
Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах
Мир

Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах

2024/05/04, 01:00
Делегация ХАМАС направится в Каир, чтобы достичь соглашения по Газе
Мир

Делегация ХАМАС направится в Каир, чтобы достичь соглашения по Газе

2024/05/04, 00:57