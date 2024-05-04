США ждут положительного ответа от ХАМАС на предложение о прекращении огня

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Соединенные Штаты надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона), сообщает ТАСС.

«Сейчас лучшее, что может случиться, – это достижение соглашения <…>, которое изучает ХАМАС, чтобы получить прекращение огня и освобождение заложников. <…> Мы ждем ответа от ХАМАС, мы ждем, ответят ли они «да» на прекращение огня и освобождение заложников», – сказал он.

По версии Блинкена, «реальность сейчас такова, что единственное, что стоит между жителями Газы и прекращением огня, это ХАМАС».

Говоря о необходимости обеспечения безопасности мирных жителей города Рафах в секторе Газа, госсекретарь подчеркнул: «В отсутствие такого плана [у Израиля по защите населения] мы не можем поддержать крупномасштабную военную операцию [еврейского государства] в Рафахе, потому что ущерб, который она нанесет, выйдет за рамки допустимого».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что вашингтонская администрация посоветовала властям Катара выслать лидеров ХАМАС из своей страны, если движение продолжит отказываться от сделки по прекращению огня. Как указали источники издания, Блинкен передал это послание на встрече с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Переговоры об урегулировании в Газе

Минувшим днем глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем заявил, что делегация движения в ближайшее время вернется в Каир для продолжения контактов по установлению режима прекращения огня в Газе. По словам Хании, представители ХАМАС прибудут в Каир, «чтобы прийти к завершению текущих переговоров и выработать соглашение, которое помогло бы остановить [израильскую] агрессию и при этом удовлетворило бы требования нашего народа».

29 апреля телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источники проинформировал, что делегация ХАМАС покинула Каир после очередного раунда переговоров, продолжавшихся один день, и планирует вскоре вернуться с письменным ответом на последнее предложение о прекращении огня, выдвинутое Египтом.

27 апреля Египет передал радикалам согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых радикалами в Газе, в обмен на прекращение огня в анклаве. Как указал источник «Аль-Кахира аль-Ихбария», соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто «в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки».