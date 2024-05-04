Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

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Алжир запросил на вторник, 7 мая, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Отмечается, что консультации по данной теме будут закрытыми.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений секторе Газа.

В конце апреля стало известно, что в массовом захоронении на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в Газе были обнаружены тела как минимум 180 погибших. В братской могиле, созданной израильскими военными, находились тела мужчин, женщин и детей.