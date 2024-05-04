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Исполнительный директор АБР: СOP29 – возможность для плодотворного сотрудничества с Азербайджаном

Исполнительный директор АБР: СOP29 - возможность для плодотворного сотрудничества с Азербайджаном

Во время проведения COP29 в Баку будет много возможностей для плодотворного сотрудничества между Азиатским банком развития и Азербайджаном. Об этом заявила исполнительный директор АБР Рэйчел Томпсон по 11 странам, включая Азербайджан, сообщает Report.

«Это один из первых случаев за много лет, когда Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата возвращается в развивающуюся страну-члена АБР. Я думаю, что это очень важная встреча. А правительство Азербайджана четко определило финансирование борьбы с изменением климата как действительно важный приоритет»,- сказала она.

По словам Томпсон, в АБР также очень привержены борьбе с изменением климата и связанному с этим климатическому финансированию.

«Поэтому я думаю, что у нас будет много возможностей для плодотворного сотрудничества, и, безусловно, мы в АБР с нетерпением ожидаем совместных действий с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успешное проведение COP29»,- подытожила исполнительный директор АБР.

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