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Путешественники побывали на Худаферинском мосту

Путешественники побывали на Худаферинском мосту

Международные путешественники побывали на Худаферинском мосту. Продолжается визит международных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Команда норвежского Международного Клуба путешественников Vagaclub в количестве 30 человек посетила освобожденный от оккупации Джебраильский район. Путешественники побывали на Худаферинском мосту, который считается уникальным историческим памятником.

Им была предоставлена информация о Худаферинском мосту, а также о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении. Было подчеркнуто, что именно после освобождения от оккупации жизнь в Восточном Зангезуре начала возрождаться, и нашей страной ведутся работы по важным проектам.

Напомним, что команды основных международных сетей путешественников мира – ETİC, MTP, TCC, NomadMania, турецкого клуба путешественников Gəzginlər Klubu, британского Piki Reels, шведского Club 100 за последние 4 года совершили 9 поездок в Карабах и Восточную Зангезур. Одна из них состоялась в 2021 году, 4-в 2022 году и 4-в 2023 году. Поездка всемирно известного норвежского Vagaclub – 10-я по счету поездка из этого цикла.

В общей сложности в этих 10 поездках более 360 международных путешественников из 46 стран получили возможность на месте ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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