Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

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США считают возможным сосуществование Палестины и Израиля при наличии гарантий безопасности для еврейского государства. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на проводимом Институтом Маккейна форуме в Седоне (штат Аризона), сообщает ТАСС.

«Я считаю, что [двухгосударственное решение] достижимо, но для этого требуется решить палестинский вопрос. Я считаю возможным существование палестинского государства при условии наличия обязательных гарантий безопасности для Израиля», – сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон «полностью привержен необходимости обеспечить безопасность Израиля». «И я убежден, что есть способ вывести Палестину на путь государственности таким образом, чтобы продемонстрировать, что это будет не то, чего может опасаться Израиль», – добавил Блинкен.