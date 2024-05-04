Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем выразил разочарование тем, что западные партнеры неохотно идут на обсуждение с властями страны законопроекта об иноагентах.

«Я выразил свое разочарование тем, что, несмотря на многочисленные приглашения, наши партнеры неохотно вступают в предметные дискуссии по закону о прозрачности [иностранного влияния]. Более того, я подчеркнул, что мы пока не услышали ни одного контраргумента против предложенного закона, который нацелен исключительно на повышение прозрачности и подотчетности соответствующих организаций по отношению к грузинскому обществу», – написал Кобахидзе в X.

Премьер Грузии также обратил внимание главы Евросовета на «активную вовлеченность финансируемых из-за рубежа организаций в две попытки революций в Грузии между 2020 и 2023 годами». Кобахидзе подчеркнул также, что принятие закона «является важнейшей предпосылкой для достижения деполяризации, что является основной рекомендацией Европейского союза».