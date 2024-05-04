Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране |
В Армении закрыли уголовное дело в связи с продвижением ВС Азербайджана у села Дыг |
Россия пригрозила западным странам «ударом возмездия» |
Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений |
Германия обвинила Россию в нападении на Шольца |
Разведка Украины предупреждает о скорой потере ключевого города |
Шольц высмеял просьбы Украины о ракетах Taurus |
Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси |
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа |
Главное Мир

Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах

Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем выразил разочарование тем, что западные партнеры неохотно идут на обсуждение с властями страны законопроекта об иноагентах.

«Я выразил свое разочарование тем, что, несмотря на многочисленные приглашения, наши партнеры неохотно вступают в предметные дискуссии по закону о прозрачности [иностранного влияния]. Более того, я подчеркнул, что мы пока не услышали ни одного контраргумента против предложенного закона, который нацелен исключительно на повышение прозрачности и подотчетности соответствующих организаций по отношению к грузинскому обществу», – написал Кобахидзе в X.

Премьер Грузии также обратил внимание главы Евросовета на «активную вовлеченность финансируемых из-за рубежа организаций в две попытки революций в Грузии между 2020 и 2023 годами». Кобахидзе подчеркнул также, что принятие закона «является важнейшей предпосылкой для достижения деполяризации, что является основной рекомендацией Европейского союза».

Теги:
Из этой рубрики
Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах
Мир

Премьер Грузии разочарован нежеланием Запада обсуждать закон об иноагентах

2024/05/04, 01:00
Делегация ХАМАС направится в Каир, чтобы достичь соглашения по Газе
Мир

Делегация ХАМАС направится в Каир, чтобы достичь соглашения по Газе

2024/05/04, 00:57
Эрдоган рассказал о целях торговых санкций против Израиля
Мир

Эрдоган рассказал о целях торговых санкций против Израиля

2024/05/04, 00:36
Боррель заявил, что США лишились статуса гегемона
Мир

Боррель заявил, что США лишились статуса гегемона

2024/05/04, 00:07
В МВД Грузии заявили о призывах к провокациям во время протестов
Мир

В МВД Грузии заявили о призывах к провокациям во время протестов

2024/05/03, 23:56
В России наложили временный запрет на вывоз сахара
Мир

В России наложили временный запрет на вывоз сахара

2024/05/03, 23:31
Боррель: "Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие Украине"
Мир

Боррель: «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие Украине»

2024/05/03, 22:48
Боррель о задержке военной помощи для Украины: Отдельные люди говорили, что Россия является для них хорошим другом
Мир

Боррель о задержке военной помощи для Украины: Отдельные люди говорили, что Россия является для них хорошим другом

2024/05/03, 22:30
В Швеции снова сожгли Коран (видео)
Мир

В Швеции снова сожгли Коран (видео)

2024/05/03, 21:45