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Эрдоган рассказал о целях торговых санкций против Израиля

Эрдоган рассказал о целях торговых санкций против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке Запада вышел из-под контроля, и цель торговых санкций Анкары – заставить его прекратить огонь в секторе Газа.

«У нас в этом контексте только одна цель – заставить вышедшую из-под контроля при безоговорочной военной и дипломатической поддержке Запада администрацию Нетаньяху прекратить огонь. Если это произойдет, а также будет разрешено ввозить в Газу гуманитарную помощь в достаточных количествах, то наша цель будет достигнута», – написал он на своей странице в X.

Говоря о влиянии торгового эмбарго Турции в отношении Израиля на турецкий бизнес, Эрдоган отметил, что «с последствиями данного шага [торговых санкций], которые появятся в будущем», власти «будут разбираться в координации и консультациях с деловым миром».

Он также выразил надежду, что меры Турции против Израиля станут примером для других стран, которых беспокоит обстановка на Ближнем Востоке. При этом турецкий лидер указал, что ожидает «нападений со стороны Запада» за это решение Анкары.

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