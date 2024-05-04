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Боррель заявил, что США лишились статуса гегемона

Боррель заявил, что США лишились статуса гегемона

Соединенные Штаты лишились статуса гегемона. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании, пишет РИА Новости.

«Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции», — утверждает глава евродипломатии.

Боррель пояснил, что международная система, сложившаяся после периода холодной войны, на сегодняшний день практически прекратила свое существование.

«Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву», — отметил политик.

По его оценке, такое положение вещей составляет «не очень приятную картину» и свидетельствует о том, что вскоре сгинуть может и Европа.

«На этом фоне необходимо определить роль ЕС и Великобритании. <…> Она будет зависеть от того, как мы отреагируем на растущие угрозы», — резюмировал он.

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