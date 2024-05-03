Сиярто раскритиковал заявления Макрона об отправке войск в Украину

66 Просмотров

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подверг критике заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

«Мы считаем эти заявления угрожающими. Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут», – сказал Сийярто в эфире французского телеканала LCI, добавив, что «эскалация конфликта была бы очень опасна».

По его мнению, Западу необходимо перейти от поставок оружия к поиску мира.

«Вместо того, чтобы думать о новых поставках вооружений Украине, об отправке туда войск или применении ядерного оружия, необходимо положить конец этой войне, прекратить огонь и начать мирные переговоры. Это единственный способ избежать новой катастрофы», – считает глава венгерской дипломатии.

Сийярто подчеркнул, что отправка войск в Украину привела бы к эскалации конфликта.

«Присутствие европейских или американских войск в Украине означало бы пересечение красной линии, – отметил он. – Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы избежать прямого противостояния НАТО и России. Кто хочет третьей мировой войны? Венгры этого не хотят».