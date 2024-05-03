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В России наложили временный запрет на вывоз сахара

В России наложили временный запрет на вывоз сахара

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров России в официальном Telegram-канале.

Согласно оценке кабмина, данное решение направлено на поддержку стабильности продовольственного рынка внутри страны.

В публикации уточняется, что запрет не коснется государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Например, объем отгрузки сахарной продукции в Армению не должен превышать 28 тыс. т, в Беларусь — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Кыргызстан — 28,5 тыс. т. Распределение долей поручено определить министерству сельского хозяйства РФ.

«Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года», — заключается в постановлении.

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