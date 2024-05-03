Мишель призвал Грузию «не упускать историческую возможность» вступить в ЕС

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Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе призвал грузинскую сторону «не упускать историческую возможность» вступить в ЕС.

Об этом лидер Евросоюза написал на своей странице в соцсети Х.

«Обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Ираклием Кобахидзе последние события в Грузии и подтвердил полную поддержку ЕС всех грузин, которые ставят европейское будущее своей страны на первое место.

Призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан», – отметил Ш.Мишель.

Он подчеркнул, что дискуссия является краеугольным камнем, и сейчас необходим истинный диалог.

«Будущее Грузии принадлежит ЕС. Не упустите этот исторический шанс», – добавил президент Совета ЕС.