ООН призывает запустить мирный процесс между Россией и Украиной на основе Стамбульского соглашения

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Совет председателей Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал стороны российско-украинского конфликта к запуску мирного процесса на основе Стамбульского соглашения от 2022 года. Об этом говорится в тексте декларации по результатам встречи представителей органа в Катаре, сообщает РИА Новости.

«В отношении военных действий в Украине Совет призвал запустить мирный процесс на основе Стамбульского соглашения от 2022 года, которое включает идею о нейтральности Украины вместе с решением о самоопределении занятых территорий в форме референдума под эгидой ООН», — говорится в публикации.

По мнению участников встречи, подобные меры позволят привести стороны конфликта «к всеобъемлющему урегулированию».