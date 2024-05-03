Президент Грузии заявила Мишелю, что закон об иноагентах мешает евроинтеграции Грузии

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявила, что законопроект об иноагентах, рассматриваемый парламентом республики, мешает интеграции в ЕС.

Об этом сообщила администрация грузинского лидера.

«Президент Грузии в ходе длинного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила: события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния», – говорится в сообщении.