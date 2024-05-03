Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране |
В Армении закрыли уголовное дело в связи с продвижением ВС Азербайджана у села Дыг |
Россия пригрозила западным странам «ударом возмездия» |
Путин и Рахмон провели переговоры на фоне обострения отношений |
Германия обвинила Россию в нападении на Шольца |
Разведка Украины предупреждает о скорой потере ключевого города |
Шольц высмеял просьбы Украины о ракетах Taurus |
Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси |
Алиев в письме Дуде заявил о высокой оценке позиции Польши в отношении Южного Кавказа |
Главное Мир

Президент Грузии заявила Мишелю, что закон об иноагентах мешает евроинтеграции Грузии

Президент Грузии заявила Мишелю, что закон об иноагентах мешает евроинтеграции Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявила, что законопроект об иноагентах, рассматриваемый парламентом республики, мешает интеграции в ЕС.

Об этом сообщила администрация грузинского лидера.

«Президент Грузии в ходе длинного телефонного разговора с председателем Европейского совета обсудила: события, развивающиеся в стране, европейскую интеграцию Грузии и факторы, которые мешают этому, в частности повторно инициированный парламентским большинством законопроект о прозрачности иностранного влияния», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Боррель заявил, что США лишились статуса гегемона
Мир

Боррель заявил, что США лишились статуса гегемона

2024/05/04, 00:07
В МВД Грузии заявили о призывах к провокациям во время протестов
Мир

В МВД Грузии заявили о призывах к провокациям во время протестов

2024/05/03, 23:56
В России наложили временный запрет на вывоз сахара
Мир

В России наложили временный запрет на вывоз сахара

2024/05/03, 23:31
Боррель: "Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие Украине"
Мир

Боррель: «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие Украине»

2024/05/03, 22:48
Боррель о задержке военной помощи для Украины: Отдельные люди говорили, что Россия является для них хорошим другом
Мир

Боррель о задержке военной помощи для Украины: Отдельные люди говорили, что Россия является для них хорошим другом

2024/05/03, 22:30
В Швеции снова сожгли Коран (видео)
Мир

В Швеции снова сожгли Коран (видео)

2024/05/03, 21:45
Эрдоган хочет начать процесс смягчения политики в Турции
Мир

Эрдоган хочет начать процесс смягчения политики в Турции

2024/05/03, 21:35
Протестующие в Грузии против закона об иноагентах собрались в центре Тбилиси
Мир

Протестующие в Грузии против закона об иноагентах собрались в центре Тбилиси

2024/05/03, 21:18
Сын главы Суверенного совета Судана умер в больнице в Турции
Мир

Сын главы Суверенного совета Судана умер в больнице в Турции

2024/05/03, 21:00