Власти Грузии обвинили экс-посла США в поддержке революционных процессов в стране

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Грузинские власти обвинили бывшего американского посла Келли Дегнан в поддержке революционных процессов в стране на фоне попытки принять закон об иноагентах.

«Я поговорил с Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование в связи с двумя революционными попытками в 2020–2023 годах, которые поддерживала бывший посол США и осуществленных через НПО, финансируемыми из-за рубежа. Если бы эти попытки увенчались успехом, в Грузии была бы открыта вторая линия фронта», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети X после телефонного разговора с советником госдепартамента Дереком Шолле.

Заявления представителей госдепартамента США по поводу законопроекта и массовых протестов против него в Тбилиси Кобахидзе назвал ложными. По его словам, они напоминают ему заявления экс-посла США, содействующие «насилию со стороны финансируемых извне субъектов и поддержке революционных процессов того времени».

«Также я уточнил господину Шолле, что на этом фоне требуются особые усилия для перезагрузки отношений, что невозможно без справедливого и честного подхода», — пишет Кобахидзе.

Дерек Шолле сказал, что в ходе разговора выразил Кобахидзе обеспокоенность позицией грузинских властей.

«Враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу. США призывают правительство Грузии вернуться к приверженности евроатлантическому будущему, которого желает подавляющее большинство грузин», — заявил он.