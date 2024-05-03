Байден грозится санкциями всему миру

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Соединенные Штаты в ближайшее время разработают пакет мер, направленный на противодействие ограничению свободы прессы по всему миру.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, передает ТАСС.

«В ближайшие недели я приму ряд административных мер, направленных на противодействие глобальному подавлению свободы прессы, примером которому стали неправомерные задержания журналистов по всему миру», – отметил Байден. Меры будут включать ограничение выдачи виз, а также санкции в отношении тех, кто «заставляет прессу замолчать».

Президент США обратил внимание, что 2023 год стал «самым смертоносным» для журналистов, в том числе из-за множества смертей палестинских корреспондентов, освещающих боевые действия в Газе.

В заявлении говорится, что администрация Байдена «собрала коалицию» стран для противодействия распространению коммерческого программного обеспечения, используемого для «шпионажа за журналистами по всему миру».