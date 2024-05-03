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Захарова пожелала Симоняну сил для подготовки ответа на обращение России (видео)

Захарова пожелала Симоняну сил для подготовки ответа на обращение России (видео)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, почему он использовал формулировку «о вторжении России в Украину».

«Я не знаю, про какие силы кто там и что рассуждает. Надеюсь, что тем, кто делает такие заявления, хватит сил направить ответ на обращение российских парламентариев, которое последовало 24 апреля текущего года. Как только мы получим подобный ответ, мы внимательно его изучим. В первую очередь, наверное, российские парламентарии его изучат. И при необходимости прокомментируем публично. Поэтому желаем сил для подготовки ответа», – сказала Захарова.

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