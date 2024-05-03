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Захарова: ОДКБ останется эффективной структурой и без Армении

Захарова: ОДКБ останется эффективной структурой и без Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга оценила силу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если ее покинет Армения.

«Армения продолжает оставаться полноправным участником организации и должна нести соответствующие обязательства, включая предусмотренные Договором о коллективной безопасности 1992 года, и Уставом организации 2002 года, а также другими документами. Мы твердо убеждены, что при любых раскладах ОДКБ есть и останется эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности и мира в Евразии, а также безопасности ее государств-членов», – cказала Захарова.

Интенсивно работаем над субстантивным наполнением запланированных в мае-июне в рамках председательства Казахстана заседаний уставных органов объединения, включая встречу министров иностранных дел, которая запланирована на 21 июня, отметила Захарова.

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