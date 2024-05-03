В Азербайджане отцы смогут получать льготную трудовую пенсию за детей

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В Азербайджане, наряду с матерями, отцы также смогут получать трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях за детей. В перечень условий, предусматривающих льготы, будут включены случаи, связанные с детьми, потерявших родителей или лишенных родительской опеки.

Это отражено в поправке к закону «О трудовых пенсиях», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно ст. 7 закона, мужчины, достигшие 63 лет, и женщины, достигшие 60 лет, независимо от стажа, если пенсионный капитал, учтенный в страховой части индивидуального лицевого счета, допускает пенсионное обеспечение не ниже минимального размера трудовой пенсии, а если это не позволяет пенсионное обеспечение, то при наличии страхового стажа не менее 25 лет (лица, которым назначена трудовая пенсия по старости до 1 июля 2017 года, за исключением трудовой пенсии по старости) имеют право на трудовую пенсию по возрасту. Возрастное ограничение для мужчин увеличивается на 6 месяцев ежегодно, начиная с 1 июля 2017 года и до 1 июля 2021 года, а для женщин – на 6 месяцев, начиная с 1 июля 2017 года и до 1 июля 2027 года.

Согласно действующему закону, женщины, родившие 5 и более детей, усыновившие и (или) взявшие под опеку и воспитавшие их до 8 лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту со снижением предельного возраста на 5 лет при условиях, соответствующих ст. 7 настоящего закона.

Матери, воспитывающие ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 8 лет, имеют право на трудовую пенсию по старости с уменьшением возраста на 5 лет при условиях, соответствующих ст. 7 настоящего закона.

В связи со смертью матери или расторжением брака с матерью, либо лишением матери родительских прав, отцы, самостоятельно воспитывающие 5 и более детей или детей с установленной инвалидностью, до 8 лет без последующего заключения брака, а также отцы, усыновившие 5 и более детей, и самостоятельно воспитывающие их до 8 лет, а также мужчины-опекуны, воспитывающие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту при снижении предельного возраста на 5 лет при условиях, соответствующих ст. 7 закона.