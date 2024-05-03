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Главное Экономика

В Баку выросли цены на недвижимость

В Баку выросли цены на недвижимость

В прошлом месяце цены на квартиры в Баку выросли в среднем на 1,34% по сравнению с мартом. Об этом заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж, сообщает Report.

По его словам, это на 12,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Он сообщил, что на вторичном рынке жилья зафиксировано повышение цен на квартиры в новостройках (за 1 кв. м) на 1,54% за месяц и на 12,3% за год, а в старых зданиях (за 1 кв. м) – на 1,27% за месяц и на 9% за год:

«Объем портфеля предложений на рынке вырос на 2,4% за месяц и на 17,8% за год. На первичном рынке жилья цены (за 1 кв. м) выросли на 1,2% за месяц и на 17,3% за год. Есть регионы, где рост цен на квартиры выше среднего уровня. Например, в Наримановском и Хатаинском районах зафиксирован рост от 20% до 25%. Количество предложений на рынке выросло на 0,9% за месяц и на 24,1% за год».

В.Орудж также отметил, что на рынке аренды квартир зафиксировано снижение цен (за 1 кв. м) на 1,5% за месяц и повышение на 10,6% за год. Количество предложений по аренде квартир выросло на 2,9% за месяц и на 21,8% за год.

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