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Вице-премьер Азербайджана встретился в Москве с Оверчуком

Вице-премьер Азербайджана встретился в Москве с Оверчуком

Вице-премьер Алексей Оверчук встретился в Москве с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщают российские СМИ.

На переговорах были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.

Сопредседатели МПК подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

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