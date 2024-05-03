75,7% граждан Армении не готовы к сосуществованию с азербайджанцами

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75,7% участников опроса Gallup International в Армении заявили, что однозначно не готовы к сосуществованию с азербайджанцами, если международные структуры гарантируют мир и безопасность, заявил глава армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян на пресс-конференции в пятницу, сообщает издание «Голос Армении».

По его словам, 9,6% респондентов скорее готовы сосуществовать с азербайджанцами, 6,2% – однозначно готовы, 6,1% – скорее не готовы, а 2,4% затруднились ответить на этот вопрос.

В телефонном опросе, проведенном с 22 по 25 апреля, приняли участие 1100 респондентов.