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Китай впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны

Китай впервые запустил зонд "Чанъэ-6" для взятия грунта с обратной стороны Луны

Китай успешно произвел запуск автоматической космической станции «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

Запуск произведен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Автоматическая космическая станция «Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. В рамках международного сотрудничества на борту посадочного модуля находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на борту орбитального модуля – небольшой спутник из Пакистана.

Местом посадки на обратной стороне Луны выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс – Эйткен.

«Чанъэ-6» совершит мягкую посадку на Луне. Аппарат соберет образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша.

После того как образцы будут собраны и запечатаны в контейнере, взлетный модуль покинет Луну и состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите. Затем возвращаемый модуль доставит образцы обратно на Землю и приземлится на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что вся миссия продлится 53 дня. Связь «Чанъэ-6», которая будет находиться на обратной стороне Луны, с Землей обеспечит спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2».

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-5». Она отправила на Луну аппарат «Чанъэ-5», который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

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