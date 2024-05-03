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Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси

Грузия обвинила Париж в поддержке насилия в Тбилиси

Министерство иностранных дел Грузии обвинило Париж в поддержке насилия в Тбилиси.

«Несмотря на то, что аффилированные с политической оппозицией и финансируемые из-за границы радикальные группировки осуществили широкомасштабное насилие против зданий государственных учреждений и правоохранительных структур, грузинские правоохранители, за исключением нескольких досадных инцидентов, действовали в соответствии с самыми высокими стандартами прав человека»
, – заявляет грузинский МИД в ответ на комментарий Парижа, который выразил тревогу в связи с применением непропорциональной силы против демонстрантов в Тбилиси.

Грузинское внешнеполитическое ведомство предлагает МИДу Франции «более внимательно следить за развитием событий в Грузии и делать объективные выводы».

«Напоминаем, что правительство Грузии воздержалось от критического заявления в адрес Франции даже тогда, когда правоохранители в Париже противостояли протестующим жестокими методами, совершенно не соответствующими универсальным стандартам прав человека», – сказано в заявлении МИД Грузии.

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