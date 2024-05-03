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Мехрибан Зейналова о детях, которых отец грозился «сбросить с балкона»: Они очень тосковали по родителям

Мехрибан Зейналова о детях, которых отец грозился «сбросить с балкона»: Они очень тосковали по родителям

На днях председатель Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова написала в социальной сети Facebook статус о том, что отец сдал в приют троих несовершеннолетних детей. Причиной столь отчаянного поступка послужило прекращение адресной социальной помощи, на которую жила вся семья.  

«Отец так и заявил: «Я больше не могу заботиться о своих детях, так как ежемесячная помощь от государства прекращена. И если мне детей из приюта вернут, я выброшу их с балкона».

Ажиотаж, поднятый пользователями сети вокруг этой громкой печальной истории и взбудораживший общественность, постепенно сошел на «нет». А тем не менее мы проследили дальнейшую судьбу детей, оставленных в приюте.

Сотрудник Minval.az связался с Мехрибан Зейналовой, и она рассказала, что отец детей Тахир Атаев сам является воспитанником детского дома, равно как и его супруга – инвалид II группы. До недавнего времени он получал социальное пособие по инвалидности. Но Госфонд соцзащиты временно приостановил социальные выплаты, так как заявление Т.Атаева, поданное в Агентство государственной адресной социальной помощи в электронном формате 7 марта 2024 года, было составлено неправильно, а ней были ошибочные данные, и потому его отклонили. Кроме того, в Госфонде отрицают, что Атаев является инвалидом II группы.

«Дети пробыли у нас в приюте недолго, они скучали по родителям и все время спрашивали о них. Дети очень тосковали, так как, несмотря на небольшие заработки, родители хорошо заботились о них. На самом деле отец детей Т.Атаев пошел на такой шаг из-за отчаяния, потому что его жена тоже лишилась работы незадолго до того, как ему было отказано в выплатах. И мужчина был в состоянии сильного волнения: он находился в таком отчаянии, что на него было жалко смотреть. Угроза «выкинуть детей с балкона», конечно же, была озвучена на эмоциях. Мужчина прекрасно понимал, что не сделает этого, а сказанное было не более чем жестом отчаяния. Сейчас ситуация в семье нормализовалась, вопрос с восстановлением выплат решен, и дети снова возвращены в семью», – резюмировала М. Зейналова.

Яна Мадатова

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