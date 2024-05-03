Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны

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Арестован Эльвин Джафаров, работавший начальником финансовой службы в различных воинских частях Минобороны Азербайджана. Еему предъявлено обвинение по статье 179.4 УК (хищения в особо крупных размерах). Эльвин Джафаров признан виновным по уголовному делу о хищении 143 млн. манатов. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Ущерб, причиненный им государству, оценивается в 2 млн. 200 тыс. манатов.

В Бакинском военном суде было рассмотрено представление об избрании меры пресечения в отношении Эльвина Джафарова на основании ходатайства следователя СГБ. Суд избрал в отношении Эльвина Джафарова меру пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, что в декабре прошлого года Эльвин Джафаров был допрошен в качестве свидетеля на судебном процессе, связанном с хищением 143 млн. манатов в Минобороны.