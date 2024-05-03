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Азербайджанские военнослужащие проводят учения EFES-2024 (фото)

Азербайджанские военнослужащие проводят учения EFES-2024 (фото)

Проходит исполнительный этап командно-штабных учений с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих различных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На начальном этапе учений был проведен процесс подготовки штаба по контролю за учениями, был дан брифинг по сценарию и предстоящим задачам.

Было отмечено, что в командно-штабных учениях основное внимание уделяется проведению обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышению навыков штабных офицеров в принятии решений на карте, а также дальнейшему повышению уровня их профессионализма и подготовки.

Кроме того, участники учений отработали задачи на системах командного управления с компьютерной поддержкой, применяемых в штабе многонациональной Объединенной оперативной группы.
В соответствии с планом, на исполнительном этапе учений были выполнены различные задачи, исходя из вмешательств, поступающих в многонациональный штаб. Привлеченные к учениям военнослужащие Азербайджанской Армии совместно с другими участниками успешно выполняют поставленные задачи.

Отметим, что в рамках многонациональных учений EFES-2024, которые продолжатся до 30 мая, будут выполнены командно-штабные мероприятия с компьютерной поддержкой и практические тренировки с боевыми стрельбами.

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