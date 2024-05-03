Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании (обновлено)

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Данная инициатива является показателем эффективного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе мероприятия «Инициатива Европейской команды по разминированию в Азербайджане» в Баку.

По словам Х.Гаджиева, Азербайджан столкнулся с угрозой мин и неразорвавшихся боеприпасов, и эта проблема негативно влияет на жизнь людей. На освобожденных территориях Азербайджана было заложено 1,5 миллиона мин, 12 процентов территории загрязнено минами.

Хикмет Гаджиев заявил, что мины препятствуют безопасному возвращению вынужденных переселенцев и более быстрому проведению восстановительных работ. Помощник президента также сообщил, что эти бесчисленные мины, заложенные Арменией, серьезно влияют на гуманитарную деятельность. Он добавил, что очень важно участие международного сообщества в этом процессе и выражение солидарности с Азербайджаном.

Хикмет Гаджиев отметил, что важно усилить технические возможности по разминированию, и в этом смысле для ускорения процесса необходимы прямые финансовые пожертвования.

11:56

Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе мероприятия «Инициатива Европейской команды по разминированию в Азербайджане».

Х. Гаджиев поблагодарил ЕС за внимание к минной проблеме Азербайджана.