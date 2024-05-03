ХАМАС исключает переговоры по пленным в случае наступления Израиля на Рафах

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В случае начала наземного наступления Израиля на город Рафах на юге блокированного сектора Газа переговоры об обмене пленными немедленно завершатся.

Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усаме аль-Хамдан телеканалу Al Manar TV, известному близостью к движению «Хезболла».

Фронт сопротивления в Газе (ХАМАС) не станет проводить переговоры, будучи под обстрелом, сказал он.

Аль-Хамдан также назвал «негативной» отношение ХАМАС к предложениям, озвученным относительно переговоров с Израилем.