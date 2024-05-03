Пакистан настаивает на повторном рассмотрении вступления Палестины в ООН

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Пакистан призвал ООН вновь рассмотреть заблокированную в апреле США заявку Палестины на вступление в организацию.

«ООН должна вновь рассмотреть вопрос о приеме Палестины, чтобы ликвидировать историческую несправедливость в отношении палестинского народа», – говорится в заявлении постоянного представителя Пакистана при ООН Мунира Акрама.

По его словам, Палестине отказывают в законном праве стать полноправным членом ООН в то время, как она полностью отвечает всем критериям для этого. «Дипломатические усилия для установления мира на Ближнем Востоке получат весомый импульс, если СБ ООН проголосует за прием Палестины в состав всемирной организации», – заявил пакистанский постпред.

Акрам призвал ООН и международное сообщество обеспечить немедленное прекращение огня в секторе Газа и неограниченный доступ его мирных жителей к гуманитарной помощи, предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, возобновить мирный процесс и привлечь Израиль к ответственности за военные преступления и преступления против человечности.

В апреле США применили в СБ ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За документ проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.