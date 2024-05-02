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Шарифов: Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора

Шарифов: Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора

Зангезурский коридор позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора.

Об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов в ходе панельной дискуссий в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития в Тбилиси. Информацию приводит «Тренд».

Шарифов сообщил, что основным приоритетным проектом в настоящее время в транспортно-транзитной повестке Азербайджана является создание транспортных коммуникаций, соединяющих Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и оттуда с Карсским районом Турции.

Министр добавил, что Зангезурский коридор имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по Среднему коридору и послужит полной реализации транзитного потенциала стран региона.

«Реализация Зангезурского соединения позволит увеличить пропускную способность коридора и обеспечит более стабильные сроки доставки. Мы верим, что Зангезурский коридор также принесет прочный мир и безопасность в регион и поможет укрепить доверие и стабильность за счет улучшения торговли и сотрудничества между странами»,- добавил Шарифов.

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