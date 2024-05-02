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Зеленский: 15 и 16 июня – первый шанс начать восстановление справедливого мира

Зеленский: 15 и 16 июня – первый шанс начать восстановление справедливого мира

Украина вместе со Швейцарией завершила направление приглашений на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня. Это станет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в четверг, 2 мая.

«Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь больше участников к саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации», – сказал глава государства.

По словам президента, глава Кремля Владимир Путин всеми силами попытается ослабить украинские позиции.

«Должны также понимать и то, что Путин попробует и разными манипуляциями, и силой ударов своих террористов попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции – и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере – должны быть одинаково сильными. Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны потерять возможность давить и приобретать что-то для себя. Поэтому наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе. И будет работать», – подчеркнул Зеленский.

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