Состоялось обсуждение сотрудничества между ММ и Международным Конгрессом Парламентариев (фото)

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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с генеральной секретарём Международного Конгресса Парламентариев сенатором Ситарой Аяз. Об этом сообщает парламент Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о значении VI Всемирного Форума Межкультурного Диалога, проводимого в Азербайджане, и дискуссиях на этом мероприятии. Была высоко оценена проведение Баку этого мероприятия, а также вклад Азербайджана в диалог культур и цивилизаций.

В ходе беседы также обсуждались вопросы сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Международным Конгрессом Парламентариев. Подчёркивалось активное участие Парламента Азербайджана в работе МКП и значительная роль Милли Меджлиса в налаживании институционального сотрудничества с Парламентской сетью Движения Неприсоединения, МКП, Азиатской Парламентской Ассамблеей и Парламентской Ассамблеей Тюркских Государств.

Собеседницы обменялись мнениями и на другие темы, представляющие взаимный интерес.