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Баку и Душанбе обсудили широкий спектр вопросов (фото)

Баку и Душанбе обсудили широкий спектр вопросов (фото)

В Душанбе состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, а делегацию Таджикистана – заместитель министра иностранных дел Содик Имоми.

Стороны обсудили политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, региональную безопасность, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что мероприятие COP29, которое пройдет в Баку в ноябре этого года, станет благоприятной возможностью для развития новых направлений сотрудничества. Делегация Азербайджана также проинформировала представителей МИД Таджикистана о процессе подготовки к данному мероприятию.

В ходе консультаций ведомства подписали Меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству между МИД Азербайджана и Таджикистана.

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