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Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)

Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)

22:11 Кадры задержаний в Тбилиси.

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21:48 Главная транспортная развязка грузинской столицы – Площадь Героев – второй час перекрыта протестующими против закона об «иноагентах».

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21:22 Стычки между полицией и протестующими произошли на площади Героев в центре Тбилиси. Перекрывающих дороги протестующих начали жестко задерживать. Теперь движение машин там немного более свободное.

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20:39 Протестующие против закона об «иноагентах» перекрыли площадь Героев в центре Тбилиси. Об этом сообщает «Спутник»

Сейчас движение возможно только по верхней эстакаде, внизу машинам уже не проехать.

Проспект Руставели у здания парламента Грузии тоже перекрыт протестующими против закона об «иноагентах».

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