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Сабина Алиева: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают во всех областях

Сабина Алиева: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают во всех областях

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

Согласно информации аппарата омбудсмена, Малкоч находится с визитом в Азербайджане для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

На встрече также присутствовала группа студентов, проходящая стажировку в аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева отметила, что Азербайджан и Турция тесно сотрудничают во всех областях, в том числе в вопросах защиты прав и свобод человека. Она также рассказала о совместной деятельности аппаратов омбудсменов двух стран.

Шараф Малкоч в свою очередь выразил удовлетворение встречей с азербайджанским омбудсменом и студентами. Он подчеркнул, что стажировка студентов в аппарате омбудсмена внесет большой вклад в их дальнейшую деятельность.

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