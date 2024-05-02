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Рухнул объем денежных переводов из России в Армению

Рухнул объем денежных переводов из России в Армению

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 656,6 млн долларов США. Об этом заявил начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян.

Для сравнения: за январь — март 2023 года из РФ в Армению поступило 1,1 млрд. долларов США.

«Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств», – прокомментировал динамику председатель ЦБ республики Мартин Галстян (цитата по «Интерфаксу»).

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