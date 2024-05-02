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Кулеба приветствует делимитацию между Азербайджаном и Арменией

Кулеба приветствует делимитацию между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Украины и Армении. Об этом сообщил в «Х» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить динамику ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе.

«Я заявил, что приветствую соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией», – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что достигнута договоренность о проведении между МИД Украины и Армении политических консультаций по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес.

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