Норвежцам показали Агдам (фото)

176 Просмотров

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников в составе 30 человек осмотрела достопримечательности в Агдаме.

Туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией в Агдаме за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству, сообщает «Репорт».

Также они посетили отреставрированную после освобождения территорий Агдамскую мечеть, руины музея хлеба, драматического театра и Аллею шехидов.

В ходе прогулки по городу туристам показали исторические фотографии города до оккупации и разрушений.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.