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Власти Грузии отказались от переговоров с США

Власти Грузии отказались от переговоров с США

В правительстве Грузии отказались напрямую обсудить проблемы американской помощи с высокопоставленными лидерами США. Об этом говорится в заявлении посла США в Грузии Робин Данниган.

«Недавно мы пригласили высокопоставленных членов правительства Грузии напрямую взаимодействовать с высокими должностными лицами Соединенных Штатов, чтобы обсудить наше стратегическое партнерство и любые проблемы с помощью США. К сожалению, грузинская сторона предпочла не принимать это приглашение», — приводит ее слова портал «Новости Грузии».

Посол отмечает, что решения, принятые правительством Грузии за последние недели, «отдалили страну от ее евроатлантического будущего».

В правящей «Грузинской мечте» демонстрируют решимость принять закон об иноагентах, «который, по четкому заявлению ЕС, несовместим со стремлениями Грузии вступить в ЕС», напомнила дипломат.

«Некоторые представители правящей партии избрали путь нападок на сильнейших защитников суверенитета Грузии — Соединенные Штаты и ЕС», — добавила она.

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