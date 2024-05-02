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Две страны преподнесли неприятный «сюрприз» России

Две страны преподнесли неприятный «сюрприз» России

Крупнейшие торговые партнеры Москвы Турция и Китай внезапно снизили поставки товаров в Россию из-за опасений перед вторичными санкциями со стороны Вашингтона. Об этом сообщает издание The Moscow Times, ссылаясь на экономических аналитиков.

По мнению аналитиков, экспортный бум последнего времени начал сдуваться не только из-за угроз санкций, но и из-за сложностей с денежными транзакциями. Financial Times и Bloomberg также сообщают о ухудшении ситуации для России. Для Китая российский рынок сбыта остается вторичным с долей в 3%, поэтому риски перевешивают возможные выгоды.

С начала марта китайские и турецкие банки стали более внимательно анализировать транзакции с Россией или вообще отказываться от них.

Экспорт в Россию из Китая год к году упал на 15,7%, что произошло впервые с июня 2022 года. В декабре китайский экспорт в Россию составил $10,7 млрд. Однако уже в марте он резко снизился до $7,6 млрд. Таким образом, падение составило 29%.

Экспорт из Турции в Россию рухнул в первом квартале на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Западное оборудование обычно обладает передовыми технологиями, что позволяет российским предприятиям оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. Без доступа к передовым технологиям и оборудованию Россия рискует оставаться позади в технологическом развитии и терять свои позиции на мировых рынках.

В некоторых отраслях российской экономики полностью отсутствует или недостаточно развита отечественная производственная база, способная обеспечить нужные технологические решения. В таких случаях импорт западного оборудования становится единственным способом компенсировать этот дефицит и обеспечить нормальное функционирование отрасли, именно поэтому так называемый «параллельный» серый импорт так важен для Москвы.

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