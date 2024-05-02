Макрон: «У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине»

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Многие страны Европейского союза (ЕС) приняли и согласились с позицией Франции по отправке сил на Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью газете The Economist.

«Многие страны в последующие недели заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна», – сказал он.

Французский лидер признал, что европейские страны «слишком колебались», определяя границы помощи Украине. Кроме того, по словам Макрона, от успеха Украины в конфликте с Россией зависит авторитет Европы.

«У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности. Кто сможет сделать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет у других соседних стран — Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других?», – отметил он.