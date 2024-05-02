Турция свернула все торговые сделки с Израилем |
В шушинской мечети почтили память шехидов (фото) |
Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию |
Власти Грузии отказались от переговоров с США |
США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии |
Серый кардинал Грузии обвинил в войне 2008 года «партию глобальной войны» |
Россия применила хлорпикрин против Украины |
Турецкая аэрокосмическая компания открывает дочернюю компанию в Азербайджане |
В Азербайджане в календарь профилактических прививок добавлена новая вакцина |
Главное Мир

Макрон: «У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине»

Макрон: "У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине"

Многие страны Европейского союза (ЕС) приняли и согласились с позицией Франции по отправке сил на Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью газете The Economist.

«Многие страны в последующие недели заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и что наша позиция верна», – сказал он.

Французский лидер признал, что европейские страны «слишком колебались», определяя границы помощи Украине. Кроме того, по словам Макрона, от успеха Украины в конфликте с Россией зависит авторитет Европы.

«У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности. Кто сможет сделать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет у других соседних стран — Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других?», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Путин велел наградить школьников, спасавших людей в "Крокусе"
Мир

Путин велел наградить школьников, спасавших людей в «Крокусе»

2024/05/02, 19:58
Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию
Мир

Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию

2024/05/02, 18:01
Макрон: "У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине"
Мир

Макрон: «У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине»

2024/05/02, 17:24
В КСИР рассказали, какими ракетами ударили по Израилю (видео)
Мир

В КСИР рассказали, какими ракетами ударили по Израилю (видео)

2024/05/02, 17:00
Иран ввёл санкции против США и Великобритании
Мир

Иран ввёл санкции против США и Великобритании

2024/05/02, 16:41
Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане (видео)
Мир

Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане (видео)

2024/05/02, 16:31
Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»
Мир

Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»

2024/05/02, 15:41
МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова
Мир

МИД Швейцарии заявил, что программа конференции по Украине еще не готова

2024/05/02, 14:50
Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину
Мир

Макрон назвал два условия для отправки французских военных в Украину

2024/05/02, 14:26