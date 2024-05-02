Иран ввёл санкции против США и Великобритании

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Как заявили в министерстве иностранных дел Ирана, меры направлены, в частности, против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, генерала Джеймса Хокенхалла и кораблей британского военно-морского флота в Красном море.

В санкционном списке также находятся семь граждан США, в том числе генерал Брайан Фентон и командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.

Санкции были введены и в отношении ряда компаний США и Великобритании, в том числе американских фирм Lockheed Martin и Chevron, а также британских компаний Parker Meggitt, Rafael UK и британского филиала израильской оборонной компании Elbit Systems.

Санкции включают приостановку действия счетов и заморозку активов в Иране, а также запрет на въезд в страну.