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В КСИР рассказали, какими ракетами ударили по Израилю (видео)

В КСИР рассказали, какими ракетами ударили по Израилю (видео)

Тегеран использовал ракеты «Гадр», «Эмад» и «Хейбар» в ходе недавнего удара по Израилю.

Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN советник командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Али Белали.

Генерал указал, что точность попадания этих ракет составляет «менее 5 м». Дальность полета ракет «Гадр» и «Эмад» – более 1 600 км, они способны нести боеголовки массой 450-500 кг, «Хейбар» – около 320 кг. Как отметил CNN, США считают ракетный арсенал Ирана крупнейшим на Ближнем Востоке. Тегеран же настаивает, что его ракетная программа преследует исключительно оборонительные цели.

Белали провел для CNN экскурсию по выставке достижений ВКС КСИР в Тегеране. На нее впервые были допущены американские СМИ, отметил телеканал. По его информации, на выставке представлены десятки образцов иранских крылатых ракет, беспилотников, а также баллистических ракет большой и средней дальности.

«Мы ни от кого не зависим в плане [поддержания] своей обороноспособности. Мы добились хорошего прогресса в этой области и будем развиваться дальше. Есть достижения, которые до сих пор не стали достоянием общественности», – отметил советник главы ВКС КСИР.

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